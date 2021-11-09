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Путевки в Египет и ОАЭ подешевеют из-за чартерных рейсов

, 19:45

Путевки в Египет и ОАЭ подешевеют из-за чартерных рейсов
pixabay.com

Цены на отдых в Египте и ОАЭ могут снизиться в связи с запуском чартерного авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров в России Дмитрий Горин.

По словам Горина, снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны приведет к увеличению количества рейсов из городов России и уменьшению стоимости авиабилетов на 10-20 %: «Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете».

Помимо этого, Дмитрий анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для отечественных туристов. Специалист также отметил важность восстановления регулярного воздушного сообщения с Таиландом.

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