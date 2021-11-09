Путевки в Египет и ОАЭ подешевеют из-за чартерных рейсов
9 ноября 2021, 19:45 Анастасия Иванова
Цены на отдых в Египте и ОАЭ могут снизиться в связи с запуском чартерного авиасообщения. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров в России Дмитрий Горин.
По словам Горина, снятие ограничений на регулярные и чартерные полеты в эти страны приведет к увеличению количества рейсов из городов России и уменьшению стоимости авиабилетов на 10-20 %: «Именно авиаперевозка является основной составляющей в турпакете».
Помимо этого, Дмитрий анонсировал полное открытие Вьетнама в ближайшее время для отечественных туристов. Специалист также отметил важность восстановления регулярного воздушного сообщения с Таиландом.
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