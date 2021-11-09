В центре Челябинска установят гигантских китов

Они будут радовать горожан все новогодние праздники.
Набережная реки Миасс, которая уже сейчас является центром притяжения горожан, станет к новогодним праздникам еще краше.
Здесь появятся трехметровые фигуры китов. Три гиганта будут каркасными, с красивой подсветкой. На сайте муниципальных закупок размещена заявка на поиск подрядчиков, готовых создать арт-объекты. Указано, что они должны быть готовы к 10 декабря. Начальная стоимость контракта - 9 755 175 рублей.
Конструкции должны собираться и разбираться. Скорее всего, появляться в городе они будут постоянно.
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