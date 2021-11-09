Генпрокуратура высказалась за то, чтобы на «Госуслугах» появился сервис записи на свидание в тюрьмах

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9 ноября 2021, 18:16 Источник: РИА Новости

СИЗО, Maksim Konstantinov/globallook.com

Представитель Генпрокуратуры Антон Давыдов на заседании в Совете Федерации поддержал внедрение на «Госуслугах» электронной записи на свидание в колониях и СИЗО. Дорожная карта по созданию сервиса обсуждалась сегодня в Совфеде.

«Генеральная прокуратура всецело поддерживает эту инициативу. Поскольку будет исключен в большей степени коррупциогенный фактор от того, когда запись производится не на портале»,- заявил Давыдов. По его словам, сейчас люди вынуждены тратить по несколько часов, стоя в очередях, чтобы записаться на свидания с близкими, содержащимися в учреждениях ФСИН.

Кроме того, Давыдов предложил ФСИН увеличить число комнат для свиданий. По мнению прокурора, они должны быть разного назначения: одни для адвокатов и следователей, другие - для родственников и близких.

Начальник отдела в профильном управлении ФСИН России Сергей Лебедев привел другую цифру — по его мнению, при записи на свидание уходит в среднем 45 минут. Он предположил, что услуга может быть введена в 2023 году, так как финансирование проекта было заложено только в нынешнем году.

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