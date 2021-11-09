Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала принятие законопроекта о региональной власти в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о региональной власти в России. Закон снимет запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. При принятии законопроекта наименованием должности высшего должностного лица станет «глава» с дальнейшим указанием наименования российского субъекта.
Изменится механизм ответственности главы региона. Главу региона быть отрешён от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT принятие Госдумой законопроекта о региональной власти в РФ.
Как отметила политик, законопроект «нужный, своевременный и востребованный гражданским обществом».
Сенатор назвала главной задачей, стоящая перед членами Федерального Собрания России, органами всех ветвей государственной власти, — это обеспечение высоких стандартов жизни российских граждан. «Это основная цель всех процессов, происходящих в России», — подчеркнула Ковитиди.
Политик убеждена, что законопроект позволит обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти и эффективно решать задачи в интересах россиян.
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