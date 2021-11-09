«Союзмультфильм» проведет акцию в поддержку детской премии Росприроднадзора

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9 ноября 2021, 15:13

Фотографии предоставила киностудия «Союзмультфильм»

Известные герои мультфильмов – Крокодил Гена, Чебурашка, Винни Пух, Маугли и многие другие расскажут о правилах экологичного поведения детям и подросткам с помощью обучающих баннеров, которые разместят в парках столицы. Акцию проводит киностудия «Союзмультфильм» в поддержку международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Росприроднадзора. Этот масштабный конкурс впервые проводится в России и направлен на экологическое просвещение молодежи.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования учредила премию весной этого года. Принять участие в ней могли дети и подростки от 7 до 16 лет со всего мира. Предлагалось представить креативные работы по 12 номинациям: «Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «Эковолонтёр», «Юный экожурналист», «Экология в мире». Из более 6 тысяч заявок был сформирован шорт-лист из 650 работ, которые представлены на суд жюри, в состав которого вошел генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

«Мы рады, что «Союзмультфильм» стал партнёром международной премии «Экология – дело каждого», в которой могут принять участие дети и подростки со всего мира. Приём заявок на премию завершился, и номинация «Экомультфильм» стала одной из самых популярных у детей. Конкуренция в этой номинации была очень высокой. И жюри пришлось нелегко. Работы детей смотрел Борис Машковцев и мы рады, что дети смогут получить обратную связь от профессионалов своего дела. Задача премии – воспитать новое поколение, которое знает, что будущее невозможно без соблюдения экологических норм. Инициатива «Союзмультфильма» сделать обучающие баннеры в парках столицы своевременная и нужная. Мы надеемся, что дети и взрослые с интересом изучат экологичные правила от любимых героев мультфильмов», - прокомментировала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Анимация – уникальный киноязык, который обладает свойством с помощью ярких, эмоционально наполненных образов в доступной и простой форме говорить о сложных вещах с представителями любых поколений, - сказал Борис Машковцев, - мы очень рады, что благодаря этой важной инициативе идеи бережного отношения к природе, ее ресурсам получили свое выражение в творческой форме».

Он также напомнил, что экологические темы всегда находили свое отражение в творчестве авторов «Союзмультфильма».

«В коллекции киностудии, как классической, так и современной есть множество лент, которые поднимают тему ответственного отношения к окружающей среде, и этот опыт нашел свое выражение в специальном проекте баннеров для московских парков», - добавил генеральный директор киностудии.

По словам Бориса Машковцева установить специальные стенды планируется на территории целого ряда городских пространств Москвы и Московской области.

Уже сейчас двусторонние баннеры «Сохраним планету вместе! Береги природу» с героями «Союзмультфильма» размещены на главном входе в парк «Красная Пресня». Так, Маугли рассказывает о правилах поведения с огнем, герои лент «Приключения Пети и Волка» и «Возвращение блудного попугая» – о раздельном сборе мусора, Крокодил Гена, Чебурашка, герои «Винни-Пуха» призывают беречь живую природу, герои «Оранжевой коровы» и Ежик в тумане просят сохранить лес, а Львенок и Черепаха – реки и водоемы. О разумном энергопотреблении, правилах парковки и участии в субботниках напоминают Волк из «Ну, погоди!», персонажи «Бременских музыкантов» и Кот Матроскин из «Простоквашино».

Помимо этого, в рамках совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и Росприроднадзора в отдельном павильоне парка «Красная Преня» запланированы мастер-классы по сборке скворечников и кормушек для птиц, а уже весной 2022 года в формате челленджа здесь пройдет городской субботник.

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» стал АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральными партнёрами выступили: ПАО «СИБУР Холдинг», ВЦД «Орлёнок», киностудия «Союзмультфильм», RUTUBE, Общероссийская организация «Российское движение школьников» (РДШ), Всероссийская общественная организация волонтёров-экологов «Делай!», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, благотворительные фонды «Подсолнух» и «Добряки», гранд отель «Жемчужина», бренд экологической одежды OLGA SKAZKINA

Информационными партнёрами стали: «Детское радио», МИА «Россия сегодня», информационное агентство «ТАСС», информационно-образовательный проект ТАСС «Ньюм», телеканал «Россия 24», радиостанция «Эхо Москвы», телеканал 360, МИЦ «Известия», «Российская газета», ИД «Комсомольская правда», ИД «Аргументы и Факты», «Аргументы недели», Общественное телевидение России (ОТР), медиахолдинг «FANABI» (Узбекистан), медиа-школа «Останкино».

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