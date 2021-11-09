Латвия: в суд подано более 40 исков против обязательной вакцинации

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9 ноября 2021, 15:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В латвийский Административный суд поступило более 40 исков против введенной государством обязательной вакцинации против коронавируса. Как оказалось, что иски продолжают «расти» с каждым днем все больше и больше.

Кабинет министров Латвии сегодня, 9 ноября, планирует утвердить пояснения, которые предоставит суду по 42 делам об обязательном наличии ковид-сертификата или документа о перенесенном заболевании как условии продолжения работы.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что все судебные дела связаны с постановлением Кабинета министров «Об объявлении чрезвычайного положения», который гласит, что сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных учреждений с 15 ноября нынешнего года могут выполнять свои обязанности только при наличии сертификата.

Как видим, не все государственные служащие в Латвии одобряют принудительную вакцинацию и «санкции» для непривитых.

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