Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 14:25 Юрий Мильчинский,

Фото: личный архив

Найдите, помяните, я ведь жил….

28 октября 2021 года в ЦВТ им. М. А. Лиходея состоялась презентация книги А. В. Лавреньтьева «Афган, без вести пропавшие» и премьера фильма Евгения Барханова снятого в рамках проекта «Афган, без вести пропавшие».

Место проведения презентации выбрано было неслучайно. Здесь в стенах Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов, где ежегодно проходят реабилитацию участники боевых действий, жертв террористических актов, инвалидов войны - это животрепещущая тема, незаживающая рана, боль на все времена.

Именно здесь, после премьеры фильма и презентации книги, на сцену к автору и режиссёру вышли ветераны и участники боевых действий, подходили, задавали волнующие их вопросы, общались о наболевшем. Разговор получился честным и тяжелым.

«А перед этим, затаив дыхание, зал внимал фильму "Афган, без вести пропавшие". Пошли финальные титры. Звенящая тишина. Включили свет. И зал взорвался. Это была наша публика. Каждый в зале чувствовал то самое чувство братства. Мы были едины…»



В книге представлены материалы о деятельности поисковых экспедиций, собранные документы, списки пропавших без вести военнослужащих, рассказы о судьбах пленных, воспоминания родителей, личные оценки людей, стоявших у истоков поисковой работы и связанных с поисками.

Автор книги Александр Владимирович Лавреньтьев – в 2008 – 2015 гг. заместитель председателя Комитета по делам Воинов интернационалистов при Совете глав правительств государств участников СНГ. В 2014-2020 гг. – член Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, руководитель рабочей группы по Афганистану. С 2021 г. – эксперт Комиссии. Полковник в отставке, кандидат политических наук. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многими медалями и общественными наградами. Совершил более 20 поисковых экспедиций в Афганистан и Пакистан.

Режиссер Евгений Евгеньевич Барханов в 1987-1988 гг. служил в составе 56-й десантно–штурмовой бригады в Республике Афганистан. За выполнение интернационального долга и проявленное при этом мужество награждён правительственными наградами, Грамотой Верховного Совета СССР.

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