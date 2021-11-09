70% южноуральцев приняли участие во Всероссийской переписи населения

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9 ноября 2021, 13:39 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Исследование проходит по всей стране с 15 октября по 14 ноября включительно.

Наиболее активными участниками переписи стали жители Агаповского, Кунашакского, Кизильского, Чесменского, Октябрьского, Троицкого, Верхнеуфалейского, Еткульского и Аргаяшского районов. Об этом рассказала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева во время брифинга, который состоялся сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

Южноуральцам напомнили, что все данные, собираемые в ходе Всероссийской переписи населения, записываются исключительно со слов граждан и не требуют никаких документальных подтверждений. Участникам нужно ответить на 33 вопроса, которые касаются сведений об уровне образования, семейного положения, жилищных условий. Заполнение переписных листов на домохозяйство из 3 человек занимает всего 10-12 минут.

В условиях пандемии удобнее и безопаснее всего участвовать во Всероссийской переписи населения посредством портала государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале, выбрать услугу «участие в переписи населения» и дать ответы на предложенные вопросы. Организаторы переписи напоминают, что переписать нужно себя и членов своего домохозяйства. После этого сформируется QR-код, который нужно предъявить переписчику, который придет к вам домой или работает на стационарном участке. Эта процедура необходима для того, чтобы удостовериться, что все лены домохозяйства приняли участие в опросе.

Данные, собранные в ходе Всероссийской переписи населения, станут основой для формирования государственных программ, подчеркнули заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

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