Эксперт Эрик Розенфельд рассказал, как уберечь свой кошелёк от лишних затрат в период «чёрной пятницы»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 13:33

Фото: pixabay.com

Были проведены опросы, которые показывают, что люди тратят намного больше денег в этот период. Как сильно это может навредить семейному бюджету, рассказал инвестиционный консультант и эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд в эфире «Радио 1».

«Есть такая формула, когда мы купили что-то со скидкой 30%, например за 700 рублей, мы не сэкономили 300 рублей, мы потратили 700 — это принципиальная разница. Если мы покупаем то, что нам необходимо и мы можем на этом сэкономить – это замечательно, но если мы покупаем, просто потому что скидка, – это неправильно. Скорее всего, людей подталкивает к покупке потребность в выплеске эндорфинов. Наш мозг так устроен, что нам нужно удовольствие «здесь и сейчас», а распродажа — прекрасный способ получить удовольствие от покупок мгновенно», — объяснил Розенфельд.

Кроме этого, эксперт отметил, что лучше составить список вещей, которые действительно нужны. Так получится сэкономить и купить нужный товар.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости