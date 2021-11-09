Заметки дилетанта: о совести, золотых парашютах и прививках

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 13:21 Виктор ЛЮТОВ

Карикатура с сайта www.anekdot.ru

… Начинаю писать (ударение на втором слоге) этот текст и… Странное ощущение: побаиваюсь, что не справлюсь. Такое редко бывает. Ну и ладно – в крайнем случае выброшу в корзину. Электронную…

Вы – сегодня – часто используете слово СОВЕСТЬ? Припоминаю: во времена моей молодости оно звучало очень часто. И на бытовом уровне тоже. К примеру, помните лозунг: совесть – лучший контролер? Что интересно: при этом, по-моему, не девальвировалось.

Обычная сценка. Товарищ приглашает на семейное торжество, а мне не хочется. Что-то мямлю, подыскиваю причины. А он мне под дых:

- У тебя совесть есть?

Короткий шок. Нет, не о совести вспомнил. Но как-то некомфортно. Неудобно, как тогда говаривали. И, блин, в конечном счете принимаю приглашение. На подсознании: не хочется быть бессовестным.

Полагаю, каждый, кто чуть моложе, равен или чуть старше меня по возрасту не раз бывал в похожей ситуации. И, повторюсь: слово-то не девальвировалось!

Сегодня и слово, и его смысл, по-моему, не в тренде. (Тренд – надо же по-современному писать). И говорим мы его крайне редко. Почти забыли.

…Читаешь информации в соцсетях (не фейки), слышишь по телеку, и в ужас приходишь. Высокая чиновница министерства никак не согласна с тем, чтобы бесплатно выдавать «быдлу» дорогие лекарства. Пусть оно, «быдло», дохнет. Ведь иностранцы готовы за этот препарат бешеные деньги платить!

Другая мадам-чиновница на просьбу многодетной мамы о помощи заявляет, что она эту маму рожать не заставляла…

Да что говорить – вы сами подобных примеров множество знаете. В том числе и на собственной шкуре испытывали, правда ведь? Я сложно отношусь к нашему социалистическому прошлому. И хорошего было много, и дерьма немало. Но подобное было практически невозможным. Помню, всесоюзный шум поднялся, когда один из офицеров военкомата на просьбу «афганца» ответил: «Я вас в Афганистан не посылал!» Мужика в порошок стерли! И поделом, коль животное и дебил! Это единичный случай: КПСС за этим довольно строго следила. Правда, как жил и что творил партийный истеблишмент, до нас не очень доходило. Но на низовом уровне следили, честь партии пытались блюсти.

В девяностых, в период разгула «демократии», один поклонник Ельцина говорил мне:

- Вам эту мораль и совесть партия вбила в мозги, а вы и повелись!

И с этим трудно не согласиться стопроцентно. Но в массовом сознании, предположу, совесть и мораль значение имели. А истеблишмент партийный? Он свои язвы скрывал и никогда не опускался до того, чтобы называть людей быдлом.

Как это оценить более или менее объективно? Честно, не знаю. Но слово – СОВЕСТЬ – было в ходу. И значение имело.

А сегодня СОВЕСТЬ потеряли. От слова – совсем! Читаю факт: небольшое сельское поселение в одном из районов нашей области объявило конкурс на закупку элитного внедорожника. Несколько миллионов стоит. Вопрос главе: у тебя что, бюджет от денег лопается? В селе порядок как в Париже? Ответ: совести у тебя нет! Правда, в этом конкретном случае конкурс вроде бы тормознули…

Подобным примерам – несть числа. Не буду «по мелочам», перейду к более крупным. Губернаторы, не попавшиеся на воровстве и коррупции, (как и многие прочие чиновники) скоро, наверное, будут редкостью. Видимо, стоит учредить орден «За честность на госслужбе». Вот только награждать, вероятно, некого будет. Все потому, что СОВЕСТИ нет в обществе в принципе. Не знаю, насколько верна тут поговорка о рыбе, гниющей с головы. Мне кажется, гниет она сильнее, чем при коммунизме. А вместе с крупняком и пескарики вонять начинают.

Наверное, большинству жителей области известна история с «золотыми парашютами». Инициатор их введения – бывший губернатор Алексей Васильевич Гордеев. Во время недавней выборной кампании его спросили: зачем? Не цитирую, но по сути верно: чтобы привлечь в органы власти высокопрофессиональных спецов, которых не хватает.

По-моему, Алексей Васильевич просто оскорбил воронежцев. Неужели во всей области, население которой более двух миллионов человек, без подачки за счет бюджета нельзя найти несколько десятков профессионалов, предложив им и без «парашютов» нехилые зарплаты и льготы?

У меня «дикое» предложение областным парламентариям: отдайте по «пол-парашюта» в казну. Тогда, наверное, и волки не останутся голодными, и овцы не так громко блеять будут.

… Кажется, на «прямых линиях» Владимиру Владимировичу Путину дважды задавали вопрос об огромных заработках (?) топ-менеджерам госкорпораций. По-моему, отвечал он нечленораздельно. Что-то о том, что в корпорациях работают и иностранцы, платить им надо много, а значит, и их руководители не должны в заработке отставать.

Честно: не понял логики и неразрешимости проблемы. Это говорю вам я, отъявленный «путиноид», бесконечно благодарный президенту за сохранение страны, за возрождение экономики (как ни трудно, дышит она сносно), за возвращение чувства гордости – хотя бы фрагментарное – за свою страну. И еще: представьте себе, что КОВИД пришел бы при Ельцине, в девяностых… Об этом и думать не хочется: ужас!

… Когда-то, по мнению руководителей КПСС, родилась новая историческая общность людей: советский народ. Которая рассыпалась на клочки с помощью Горбачева и Ельцина. Когда-то в нашем классовом обществе были пролетариат, колхозное крестьянство и прослойка-интеллигенции. Сегодня – условно – похоже, так: истеблишмент коррумпированный и лелеемый, средний и малый бизнес (тоже не без этого) и… «быдло». Поэтому, мне кажется, стали немодными разговоры о сокращении разрыва между самыми богатыми и самыми бедными. О сближении власти и народа… А ведь в нулевых это очень модный тренд был! Поэтому, по мнению Никиты Михалкова, и образование у нас все больше направлено на то, чтобы обслуживать корпорации и истеблишмент. Но это сегодня не моя тема…

И не сдержался: пара слов о вакцинации. В начале апреля сделал прививку первым компонентом. Пришел домой. Покурил (чуть-чуть покуриваю). Жду. Что-то стало холодать. Думаю – начинается. О поддать и мысли нет: я не ханжа, но все-таки со спиртным на вы. Да и док предупредил. Оказалось, забыл дверь в лоджию закрыть: сквозняк. Апрель все-таки. Ночь прошла – и утром нормально. Второй компонент принял 29 апреля без ожиданий. В ближайшие дни ревакцинируюсь. Ведь вакцинация дала еще и какую-то психологическую уверенность.

Моя друг (специально так пишу: именно друг. А то напишешь – подруга, подумаете – любовница) вакцинацию проигнорировала. 54 дня провела в реанимации. Сейчас учится ходить: за время лежания мышцы полуатрофировались. Среди ее знакомых по несчастью не было ни одного вакцинированного… Люда, слава Богу, что ты поправляешься! Впредь будь умнее!

И совсем чуток про интернет. Одна мадам истерит:

- Они меня ни за что не вакцинируют!

Перед глазами – картина: за ней бегают сотрудники Росгвардии и ФСБ с одной целью: вакцинировать змеюку!

Да полноте! Ну не хочешь и не визжи, кому ты нужна! Вспомни: ведь именно вакцины спасли человечество от оспы, полиомиелита и т.д. Но исполняй ограничения: закон плох, но это – закон!

Еще один боится, что его чЕпируют. В трех предложениях – восемь орфографических ошибок.

Мужик! Зачем тебя чИпировать с таким образованием и мозгами? Разве что государство решило узнать, где ты хранишь заначку от жены и заложить тебя?...

… Вот и все. Вроде ничего текст. Хотя, что хотел – в полной мере не получилось. Выбрасывать в корзину (электронную) не буду. Как редакция газеты решит. А вдруг тиснут?

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