Российское общество «Знание» обратит внимание дагестанской молодежи на культуру и дипломатию боевых искусств

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 12:53

12 и 13 ноября 2021 года Российское общество «Знание» и Российский Союз боевых искусств проведут в Махачкале лекторий «Культура и дипломатия боевых искусств», цель которого — привлечь внимание молодых людей, увлеченных спортом, к его духовной составляющей. Участие бесплатное, нужна лишь предварительная онлайн-регистрация.

Молодежный лекторий состоится на площадке Дагестанского государственного педагогического университета. Эксперты расскажут, как осуществляется государственное управление в спорте, что важно учитывать при организации спортивных праздников и показательных выступлений, какое значение имеет PR в восточных единоборствах и почему они так популярны в России. Участники также обсудят, чем интересны такие японские боевые искусства, как сумо и айкидо.

Ньюсмейкером форума выступит советник исполнительного директора Российского Союза боевых искусств и автор лектория «Культура и дипломатия боевых искусств» Анна Субботина. Также в числе спикеров — доцент кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности им. И.Н. Герчиковой МГИМО, кандидат экономических наук Елена Пономарева, президент Сибирской ассоциации айкидо, исполнительный директор Новосибирского филиала Российского Союза боевых искусств Виктор Сосновский; доцент кафедры русского языка МГИМО, кандидат культурологии Виктория Батурина; генеральный директор PR-агентства «Фабрика популярности» Наталья Буланова и другие.

Лекторий «Культура и дипломатия боевых искусств» организован в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут», организатором которого является Российское общество «Знание». Проект призван мотивировать молодое поколение на созидательную деятельность, саморазвитие и реализацию своих талантов в стране.

Справка

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Telegram.

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