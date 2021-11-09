Андрей Бочкарёв: Смонтированы все три пролета моста через Яузу в районе ТПУ «Электрозаводская»

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9 ноября 2021, 11:46

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в рамках создания транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» смонтированы все три пролета пешеходного моста, который свяжет Рубцовскую и Семеновскую набережные реки Яузы.



«Общая готовность моста составляет порядка 70%. К настоящему моменту завершаются монолитные работы и вынос инженерных сетей», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, при строительстве применяются легкие современные материалы, фасад моста будет остеклен с добавлением алюминиевых ламелей.



«Мост соединит жилые кварталы по обе стороны Яузы на Семеновской и Рубцовской набережных и повысит их транспортную доступность, обеспечив новый пешеходный маршрут к различным видам транспорта для жителей и гостей района», – уточнил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг участвует в реализации ключевых дорожных проектов столицы и в программе развития транспортно-пересадочных узлов Москвы) Юрий Кравцов отметил, что общая протяженность дугообразного моста составляет 111 метров, длина пролетного строения — 88 метров.



«Мост с обеих сторон будет оборудован лифтами для маломобильных групп граждан», – добавил Юрий Кравцов.



ТПУ «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро, а также платформу Электрозаводская Московской железной дороги. Помимо строительства моста, проектом предусмотрено создание парковок, реконструкция близлежащих улиц и комплексное благоустройство прилегающей территории, а также создание подземной пересадки между двумя действующими станциями метро.





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