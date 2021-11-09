Эксперт кубанской Общественной палаты стал спикером форума «ВМЕСТЕ»

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9 ноября 2021, 11:27

Фото Анны Никитиной

Межнациональный молодежный форум «ВМЕСТЕ» объединил молодых людей, заинтересованных в развитии межнациональных отношений. Его делегатами стали представители учащейся молодежи. Проходил форум на территории Рязанской области с 26 по 30 октября.

В программу мероприятия вошли несколько важных блоков, направленных на подготовку волонтеров и организаторов, а также реализующих межнациональные проекты. Кроме того, участники обсудили эффективные форматы молодежных межкультурных мероприятий с использованием ресурсов различного уровня.

Организаторами форума выступили Рязанское региональное отделения Всероссийского межнационального союза молодежи, Центр молодежных международных проектов Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Мероприятие прошло при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Одним из экспертов форума стал директор Ассоциации развития гражданского общества Кубани, руководитель Краснодарского регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ», эксперт Общественной палаты Краснодарского края и Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Сень.

В первый день участники и эксперты форума приняли участие в форсайт-сессии, обсуждение во время которой коснулось плюсов и минусов мультикультурализма, форматов борьбы со стереотипами и общероссийских и региональных трудностей гармоничной жизни национальностей.

В качестве спикеров на мероприятии выступили проректор по международному сотрудничеству и инновационной деятельности Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина Олег Сулица, директор Ассоциации развития гражданского общества Кубани Кирилл Сень, представитель Свердловского регионального отделения общероссийского общественного движения «Всероссийской межнациональный союз молодежи» Назим Гасанов, который поделился опытом разработки и реализации успешных социальных проектов в Свердловской области, а также представители Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети «Интернет» в Ростове-на-Дону Максим Куценко и Виктория Жученко.

Кирилл Сень рассказал делегатам форума о правилах и способах дизайна социальных проектов, а также в рамках большого интерактивного блока поработал с участниками на тему «Создание и развитие студенческих объединений» и поделился опытом Краснодарского края в реализации проектов, направленных на развитие сети интернациональных студенческих клубов и укрепление межнационального взаимодействия в молодежной среде.

– Такие мероприятия дают уникальную возможность нашей молодежи не только больше узнать о работе в сфере межнациональных отношений, но и пообщаться с федеральными экспертами, попробовать свои силы в создании социальных проектов и, возможно, чуть больше заинтересоваться темой развития гражданского общества, – президент Ассоциации развития гражданского общества Кубани, член Общественной палаты Краснодарского края Сергей Петухов.

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