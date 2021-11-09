Разыскиваемому 10 лет жителю Татарстана предъявлено обвинение в убийстве 25 пожилых женщин

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9 ноября 2021, 10:54 Источник: МК

Радик Тагиров, фото с сайта МВД

В Казани во вторник, 9 ноября, предъявили обвинение 38-летнему жителю Татарстана Радику Тагирову, который признался в убийстве 25 пожилых женщин в разных городах Поволжья, Урала и Центрального федерального округа.

Злодей нападал на одиноких старушек в возрасте от 75 до 90 лет, проживающих в квартирах домов-хрущевок.

Маньяк-геронтофил сначала узнавал всю информацию об одиноких бабушках, потом, преставившись работником социальных служб или ЖЭКа, заходил к ним в квартиры, насиловал и убивал. По версии следователей, жертвами маньяка стали более 30 старушек.

За десять лет, пока искали преступника, были убиты пожилые бабушки в Уфе, Казани, Перми, Йошкар-Оле, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Челябинске, Иванове, Кирове, Ижевске и Москве.

Серийный маньяк в течении 10 лет не попадался оперативникам. Несколько раз сразу после преступления он попадал в обзор камеры видеонаблюдения, но задержать его не удавалось. За информацию о маньяке в полиции обещали денежное вознаграждение в три миллиона рублей.

В декабре 2020 года геронтофила-убийцу задержали благодаря генетической экспертизе. Радик Тагиров работал слесарем в Казани, был судим за кражу.

Сегодня подозреваемый в Казани рассказал следователям о 25 жертвах. По его словам, главным мотивом преступления было ограбление, поскольку он «голодал и жил на улице». Психологи опровергают эти его слова.

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