«Голос улиц» расскажет студентам ДВФУ историю Аякса

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9 ноября 2021, 10:32

История бухты Аякс, одноименного поселка и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), первого учреждения высшего образования на Дальнем Востоке, теперь доступна любому посетителю университетского кампуса, имеющему под рукой мобильный телефон.

На фасаде Студенческого центра, располагающегося в главном административном корпусе ДВФУ, установлена адресная табличка историко-просветительского проекта «Голос улиц». Считав QR-код на табличке, студенты, преподаватели и гости кампуса могут познакомиться с историей освоения острова Русский.

Проект «Голос улиц», рассказывающий дальневосточникам о прошлом и настоящем городских улиц, реализуется АНО «ДАРИБ» совместно с партнёрами, в том числе Фондом президентских грантов, с 2020 года. В 2021 году во Владивостоке при поддержке Сбербанка установлены 20 табличек с историко-просветительским контентом. Тексты для «Голоса улиц» о Владивостоке написал известный приморский историк Сергей Корнилов. Он же подбирал старинные и современные снимки каждой из улиц. Перейдя на сайт проекта, горожане всего в одно касание могут узнать о выдающихся людях, в честь которых названы улицы, послушать исторические аудиоподкасты или просмотреть снимки знакомых улиц под неожиданным углом.

- Всегда интересно знать историю того места, где живешь, работаешь или учишься. У острова Русский уникальная история, он был заселен людьми с древнейших времен, но мы рассказали о задокументированных фактах, когда здесь жили корейцы, затем обосновались военные, потом учились иностранные моряки, а теперь вы — студенты Дальневосточного федерального университета, — рассказал на церемонии открытия таблички Сергей Корнилов.

- Дальневосточный федеральный университет всегда бережно относился к истории Приморского края, потому что является её неотъемлемой частью — как известно, Восточный институт, прародитель ДВФУ, открылся более 120 лет назад. Мы благодарны руководству университета за поддержку нашей просветительской инициативы, и надеемся с течением времени реализовать совместно с ДВФУ новые образовательные проекты, а также дополнять материал об истории Аякса, размещенный на нашем сайте, — отметил координатор проекта «Голос улиц» Алексей Елаш.

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