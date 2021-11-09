Попытки продажи QR-кодов будут жестко пресекать

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9 ноября 2021, 10:28 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Об этом заявил полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев. Он дал поручение главным федеральным инспекторам совместно с правоохранительными органами выявлять источники сообщений о продаже QR-кодов и пресекать их реализацию. Дополнительные проверки по фактам фальсификации пройдут во всех регионах УрФО.

«Предупреждаю: виновников ждет максимально серьезное наказание. Не могу оставить этот вопрос без контроля, потому что речь идет о жизни и здоровье людей», — особо подчеркнул Владимир Якушев. Он добавил, что нести ответственность будут не только те, кто торгует QR-кодами, но и те, кто их приобретает.

Напомним, что в Челябинской области по решению оперативного штаба QR-код необходим для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров; досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих; парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Для проверки нужно предъявить QR-код в распечатанном виде либо в смартфоне, а также документ, удостоверяющий личность.

Получить QR-код можно на портале «Госуслуги». Он появляется после получения финальной дозы вакцины, а также в случае документального подтверждения диагноза COVID-19 или сдачи ПЦР-теста в лаборатории, которая передает данные на портал «Гоуслуги». Подробная информация представлена на сайте стопкоронавирус74.рф.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка и действующие ограничительные мероприятия стали главной темой совещания, которое провел полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами. Отмечается, что с 29 октября по 4 ноября в УрФО коронавирусом заболели более 15 тысяч человек. При этом, количество пациентов, госпитализированных в стационары, уменьшилось: на 7 ноября — 24886, что на 4,7% меньше, чем было неделей раньше. В связи с этим, меры, направленные на снижение распространение инфекции, необходимо продлить, а при необходимости, ввести новые, адекватные ситуации, отметил полпред.

«Наша задача продолжать разъяснительную работу, объяснять гражданам, что вводимые меры направлены на сохранение их здоровья, на максимально эффективное противостояние COVID-19», — прокомментировал Владимир Якушев.

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