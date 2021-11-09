Теперь россияне смогут смотреть фильмы с друзьями удаленно

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9 ноября 2021, 10:11 Анастасия Иванова

Фото: pexels

Теперь и в России появился уникальный британский онлайн-сервис Watchers, с помощью которого можно удалённо смотреть фильмы и сериалы вместе с родными и друзьями. По некоторой информации, платформа позволит смотреть кино не только с близкими, но и с известными критиками и популярными блогерами.



Как это работает: Watchers позволяет объединить пользователей, где бы они не находились, и организовать отдельную виртуальную комнату для одновременного онлайн-просмотра видео. При этом все участники чата будут обладать равными правами, что позволит каждому запускать фильм, перематывать или ставить на паузу, как будто все действительно находятся в одной комнате. Кроме того, все участники смогут обмениваться сообщениями — как текстовыми, так и голосовыми — во время просмотра.



Посмотреть можно не только кино с больших экранов, но и фильмы и сериалы Netflix, Disney+, Prime Video. Сервис поддерживает и другие видеоплатформы, такие как YouTube, ivi, Start и «Матч ТВ», а также некоторые другие популярные онлайн-кинотеатры.



Один из сооснователей и СЕО Watchers App Limited Яна Бардинцева рассказала, что приложение было создано в противовес «диджитал-одиночеству». По ее словам, еще недавно люди весело проводили время и ходили в кино в компании друзей, а в период пандемии стали вынуждены просматривать огромное количество контента в одиночестве.

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