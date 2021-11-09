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9 ноября 2021, 10:14

фото: pixabay.com

В Московском зоопарке тушканчики уснули на зиму. Представители зоосада сообщили, что зверушек убрали в холодильники на несколько месяцев, и они проведут их в спартанских условиях. Работники столичного зоопарка рассказали, что перед зимой тушканчики набрали достаточный вес и уснули. Несколько месяцев они проведут в деревянных ящиках, помещенных в холодильник.

Как отметили специалисты, именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для зимнего сна. Зоологи наблюдают, как переживают зверьки зимовку, все ли у них в порядке.

Оказывается, в природе у тушканчиков сложный процесс подготовки к зиме: они вырывают себе глубокую норку, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. Все зимние месяцы температура внутри норки практически не изменяется.

Аналогичные условия для животных в зоопарке специалисты создают в холодильнике,- сообщает АГН "Москва".

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