Эксперт Алексей Федоров рассказал о способах избежать назойливой рекламы в интернете

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9 ноября 2021, 09:54 Анастасия Иванова

Глава представительства антивируса Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, как избежать просмотра навязчивых объявлений в соцсетях.

По словам Алексея, чтобы избавить себя от таргетированной навязчивой рекламы, нужно в настройках смартфона отключить отслеживание геопозиции во всех приложениях. Федоров уточнил, что такая функция доступна для всех устройств.

Также эксперт призвал пропускать мимо рекламные объявления и сразу их пролистывать. Он объяснил, что соцсети следят не только за тем, посмотрел ли человек рекламу, но и за тем, сколько времени было потрачено на ее прочтение.

Еще одна из рекомендаций специалиста коснулась использования профилей и электронных адресов. «В некоторых соцсетях, например, в TikTok, есть возможность просматривать контент без регистрации. Если без профиля не обойтись, используйте отдельную электронную почту с выдуманными данными, желательно на другой почтовой службе, чтобы не допустить случайной синхронизации с личным аккаунтом», — посоветовал Алексей.

Глава представительства Avast также напомнил, что пользователи гаджетов на базе iOS могут отключить показ таргетированной рекламы в настройках устройства. Для полного контроля рекламных объявлений он рекомендовал проверить настройки каждого отдельного приложения и отключить различные параметры отслеживания для сбора данных.

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