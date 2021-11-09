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Собчак рассказала о своем отношении к Малахову

, 09:44

Собчак рассказала о своем отношении к Малахову

Телеведущая Ксения Собчак назвала своего коллегу Андрея Малахова порядочным и хорошим человеком. Свое отношение к Андрею она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ксения заявила, что очень хорошо относится к журналисту: «Дружу, очень люблю. <...> Я считаю, что Андрей Малахов очень порядочный и хороший человек».

При этом Собчак отметила, что Малахов полностью отдается работе, в отличии от своего преемника по шоу Дмитрия Борисова. По мнению журналистки, внутренняя интеллигентность Дмитрия не позволяет ему идти «во все тяжкие», как это делает Андрей.

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