Собчак рассказала о своем отношении к Малахову

Аргументы Недели → Общество 13+

9 ноября 2021, 09:44 Анастасия Иванова

Телеведущая Ксения Собчак назвала своего коллегу Андрея Малахова порядочным и хорошим человеком. Свое отношение к Андрею она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Ксения заявила, что очень хорошо относится к журналисту: «Дружу, очень люблю. <...> Я считаю, что Андрей Малахов очень порядочный и хороший человек».

При этом Собчак отметила, что Малахов полностью отдается работе, в отличии от своего преемника по шоу Дмитрия Борисова. По мнению журналистки, внутренняя интеллигентность Дмитрия не позволяет ему идти «во все тяжкие», как это делает Андрей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости