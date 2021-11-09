«Журналист должен профессионально подходить к своему делу»: телеведущей Марии Ситтель исполняется 46 лет

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9 ноября 2021, 09:45 Наталья Полянская

Известная российская телеведущая Мария Ситтель сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 46 лет.

Мария Эдуардовна Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. Девочка обучалась в Пензенском медицинском лицее, а позже поступила в педагогический институт имени Белинского. Затем Мария окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Свою карьеру на телевидении девушка начала в 1997 году на передаче «Музыкальный сувенир». А через год она стала корреспондентом пензенского телеканала «Экспресс».

В 2001 году она стала ведущей дневных выпусков программы «Вести» телеканала «Россия». С 2018 года после двухлетнего перерыва журналистка вновь вернулась в программу «Вести».

Сейчас Ситтель преподаёт в Высшей школе телевидения «Останкино».

Телеведущая замужем за Александром Терещенко. Мария является многодетной матерью.

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