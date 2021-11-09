Аргументы Недели Общество 13+

«Журналист должен профессионально подходить к своему делу»: телеведущей Марии Ситтель исполняется 46 лет

, 09:45

«Журналист должен профессионально подходить к своему делу»: телеведущей Марии Ситтель исполняется 46 лет

Известная российская телеведущая Мария Ситтель сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 46 лет.

Мария Эдуардовна Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. Девочка обучалась в Пензенском медицинском лицее, а позже поступила в педагогический институт имени Белинского. Затем Мария окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Свою карьеру на телевидении девушка начала в 1997 году на передаче «Музыкальный сувенир». А через год она стала корреспондентом пензенского телеканала «Экспресс».

В 2001 году она стала ведущей дневных выпусков программы «Вести» телеканала «Россия». С 2018 года после двухлетнего перерыва журналистка вновь вернулась в программу «Вести».

Сейчас Ситтель преподаёт в Высшей школе телевидения «Останкино».

Телеведущая замужем за Александром Терещенко. Мария является многодетной матерью.

 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов во главе с Джимом Ришем инициировала новые санкции против «Северного потока-2»

В США группа сенаторов-республиканцев во главе с Джимом Ришем, который руководит комитетом сената по международным отношениям, предложила ввести новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью