«Журналист должен профессионально подходить к своему делу»: телеведущей Марии Ситтель исполняется 46 лет

Известная российская телеведущая Мария Ситтель сегодня отмечает свой день рождения. Ей исполняется 46 лет.
Мария Эдуардовна Ситтель родилась 9 ноября 1975 года в Пензе. Девочка обучалась в Пензенском медицинском лицее, а позже поступила в педагогический институт имени Белинского. Затем Мария окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Свою карьеру на телевидении девушка начала в 1997 году на передаче «Музыкальный сувенир». А через год она стала корреспондентом пензенского телеканала «Экспресс».
В 2001 году она стала ведущей дневных выпусков программы «Вести» телеканала «Россия». С 2018 года после двухлетнего перерыва журналистка вновь вернулась в программу «Вести».
Сейчас Ситтель преподаёт в Высшей школе телевидения «Останкино».
Телеведущая замужем за Александром Терещенко. Мария является многодетной матерью.
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