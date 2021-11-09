Ивану Стебунову исполнилось 40 лет: творческий путь актера

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9 ноября 2021, 09:37 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российский актёр театра и кино Иван Стебунов. Ему исполняется 40 лет.

Иван Сергеевич Стебунов родился 9 ноября 1981 года в Алтайском крае. Его мать была заслуженной артисткой России. Отец был бизнесменом. Мальчик учился в школе и играл в Новосибирском молодёжном театре «Глобус». В школьные годы он сыграл в таких постановках, как: «Щелкунчик», «Синяя птица» и «Алладин». Кроме того, Иван занимался греко-римской борьбой.

После девятого класса он поступил в Новосибирское театральное училище, но после второго курса был отчислен. Затем Стебунов отправился в Санкт-Петербург, там он поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Обучение актёр окончил в 2003 году.

С 2006 по 2015 год Иван работал в театре «Современник». В те же годы он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. А в 2011 году даже снял свою первую короткометражку под названием «Седьмой».

В мае 2020 года Иван Стебунов победил в 11-ом сезоне шоу «Танцы со звездами».

Актёр был женат дважды. Первой женой была актриса Марина Александрова. Их брак просуществовал два года. Второй избранницей стала модель Елена Власова.

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