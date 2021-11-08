Латвийцы обсуждают внешний вид своего президента

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8 ноября 2021, 21:32 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент любого государства – несомненно лицо страны. По мнению латвийцев, внешний вид президента Латвии Эгилса Левитса, увы, «подкачал»…

«Рубашка торчит, карман задран…»… Именно так раскритиковали внешний вид президента Эгилса Левитса его «поданные». Более того, «облачение» главы государства вызвало у латвийцев возмущение!

«Что тут можно сказать? И внешний вид, и манера говорить – все в соответствии с проводимой в Латвии политикой».

«Внешний вид, конечно, важен, но как же он крепко «держится» за флаг Латвии! Чисто поиздеваться над, простите, глупыми латышами. Закончится его срок власти и уедет он к себе домой в Германию, в домик в горах, сядет у камина и будет со своей женой вспоминать, как весело они провели время в Латвии – заработали космическую пенсию за счет нищих латышских пенсионеров».

«Просто клоун и позор Латвии».

«Посмотрите, как выглядит Макрон, Путин и т.д. Элегантные, ухоженные, сильные личности! А кто же нас будет уважать, если у Латвии такое лицо? Или не лицо?»

«Какая страна, такая и «репрезентация».

«А вы знаете признаки деменции? Вот на лицо все тут. А дальше, блуждающий взгляд и не застегнутая ширинка… все по нарастающей…»

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