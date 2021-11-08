Аргументы Недели Общество 13+

Кардиохирург помог украсть почти 2 миллиарда рублей и получил 2,5 года колонии

, 19:37 Источник: Коммерсантъ

Кардиохирург помог украсть почти 2 миллиарда рублей и получил 2,5 года колонии
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Всемирно известный кардиохирург Евгений Покушалов получил два с половиной года колонии. Он занимал должность замдиректора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина и оказался соучастником хищения в 1,8 млрд руб. на госзакупках.

В 2019 году управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях в кардиологическом центре имени академика Мешалкина. Его фигурантами оказались директор клиники, академик РАН Александр Караськов, его заместитель и жена Ирина Бойцова, а также замдиректора по научно-экспериментальной работе медцентра Евгений Покушалов. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере, санкция — до десяти лет лишения свободы). Помимо медработников фигурантами дела стали трое руководителей фирм-поставщиков клиники.

По версии гособвинения, Покушалов вел переговоры с представителями компаний-производителей медицинских изделий, от которых в ультимативной форме требовал реализовывать продукцию для нужд клиники через подконтрольные участникам организованной группы фирмы. После этого был заключен ряд контрактов на поставку медизделий по завышенной стоимости на сумму более 7 млрд 850 млн руб., из которых 1 млрд 895 млн руб. были похищены.

Покушалов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в деталях рассказав СКР о криминальных схемах с закупками. Адвокат настаивал на прекращении дела в связи с раскаянием клиента и теперь намерен «готовить жалобу на строгость судебного акта».

Известно, что ранее были обращены в пользу государства  две квартиры Покушалова в Нью-Йорке. Активы общей стоимостью свыше 123 млн руб. были конфискованы из-за несоответствия расходов доходам врача.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью