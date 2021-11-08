Кардиохирург помог украсть почти 2 миллиарда рублей и получил 2,5 года колонии

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8 ноября 2021, 19:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Всемирно известный кардиохирург Евгений Покушалов получил два с половиной года колонии. Он занимал должность замдиректора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава РФ имени академика Мешалкина и оказался соучастником хищения в 1,8 млрд руб. на госзакупках.



В 2019 году управление ФСБ по Новосибирской области возбудило уголовное дело о хищениях в кардиологическом центре имени академика Мешалкина. Его фигурантами оказались директор клиники, академик РАН Александр Караськов, его заместитель и жена Ирина Бойцова, а также замдиректора по научно-экспериментальной работе медцентра Евгений Покушалов. Дело расследовалось по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере, санкция — до десяти лет лишения свободы). Помимо медработников фигурантами дела стали трое руководителей фирм-поставщиков клиники.



По версии гособвинения, Покушалов вел переговоры с представителями компаний-производителей медицинских изделий, от которых в ультимативной форме требовал реализовывать продукцию для нужд клиники через подконтрольные участникам организованной группы фирмы. После этого был заключен ряд контрактов на поставку медизделий по завышенной стоимости на сумму более 7 млрд 850 млн руб., из которых 1 млрд 895 млн руб. были похищены.



Покушалов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в деталях рассказав СКР о криминальных схемах с закупками. Адвокат настаивал на прекращении дела в связи с раскаянием клиента и теперь намерен «готовить жалобу на строгость судебного акта».



Известно, что ранее были обращены в пользу государства две квартиры Покушалова в Нью-Йорке. Активы общей стоимостью свыше 123 млн руб. были конфискованы из-за несоответствия расходов доходам врача.





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