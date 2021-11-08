Жертвам политических репрессий планируют увеличить ежемесячную денежную выплату

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8 ноября 2021, 16:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Министерство социальных отношений Челябинской области внесло на рассмотрение депутатов Законодательного собрания соответствующий законопроект. Документ был разработан по поручению губернатора Алексея Текслера. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Размер ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий планируется увеличить с 1664 до 2000 рублей. Если законопроект будет принят, потребуется дополнительно 41 миллион рублей ежегодно.

Добавим, что получателями данной выплаты являются около 14 тысяч жителей Челябинской области, признанные жертвами политических репрессий. Кроме этого, реабилитированным положено 100% возмещение расходов, связанных с оплатой проезда (туда и обратно) один раз в год междугородным транспортом, а также возмещение расходов на погребение в размере 5 000 рублей.

В следующем году бюджет регионального министерства социальных отношений планируется увеличить на 20%.

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