Актёр Вдовиченков пытается через суд получить 1,2 миллиона рублей за сорвавшуюся турпоездку

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2021, 16:18 Источник: mk.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Звезда российского кино Владимир Вдовиченков оказался в числе туристов, чьи путевки сгорели во время коронавирусных ограничений. Путевку он приобрел в известном турагентстве, специализирующемся на турах в Грецию. В итоге он остался без круглой суммы денег, в связи с чем и обратился в Пресненский суд Москвы.



Вдовиченков затребовал через суд более 1,2 миллиона рублей. Из них более 623 тысяч рублей он заплатил агентству за путевки. Еще в 600 тысяч рублей актёр оценил свой моральный ущерб за сорванный отпуск. Также Вдовиченков потребовал наложить штраф «за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований заявителем» – это 50% от суммы, которую ему присудят.



Известно, что ранее многим обманутым туристам уже было отказано в удовлетворении подобных исковых требований. Российские туристы массово обращались к некогда известному туроператору, обещавшему в том числе и лакшери-отдых в Греции. Из-за приостановки деятельности проблемного туроператора у россиян были аннулированы туры почти на миллиард рублей. Президент холдинга ответить за понесенные убытки уже не сможет: 60-летний мужчина умер еще весной от остановки сердца, которая стала следствием осложнений, вызванных коронавирусом.





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