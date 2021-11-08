В Москве пройдет чемпионат предпринимательских идей Business Skills

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8 ноября 2021, 16:01

В столице во второй раз стартует чемпионат предпринимательских идей Business Skills для учеников 7-11-х классов школ и студентов колледжей. Цель соревнования заключается в создании условий для формирования предпринимательской культуры, развития деловой активности и социальной ответственности у молодежи.

«Участники разрабатывают собственные стартапы, решают реальные кейсы, демонстрируют важное умение работать в команде. На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям», – рассказал директор Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин.

Чемпионат проводится в три этапа по семи направлениям: производство и инновации, торговля и функциональное питание, жилищно-коммунальное хозяйство и ландшафтный дизайн, сфера услуг, социальный бизнес, информационные технологии. Победителей и призеров определяют в пяти номинациях: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект». В состав жюри входят независимые эксперты, специалисты в сфере предпринимательства, работодатели, социальные партнёры и представители бизнес-сообщества столицы.

На первом этапе, который продлится с 15 ноября по 10 января, участникам будет необходимо пройти тест по основам предпринимательской деятельности и решить разработанные бизнесменами кейсы. Второй этап будет проходить с 17 января до 28 февраля. Участников поделят на команды из двух человек, которым предстоит разработать собственные бизнес-проекты по одному из указанных выше направлений. Заключительный этап представляет собой публичную защиту проектов. Он пройдет с 28 марта по 15 апреля.

В прошлом году в чемпионате предпринимательских идей Business Skills приняли участие более 1,5 тысячи школьников и студентов.

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