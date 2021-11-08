Южноуральцы могут пройти Всероссийскую перепись населения в МФЦ

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8 ноября 2021, 15:48 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Стационарные участки организованы во всех многофункциональных центрах Челябинской области.

С 15 октября на Южном Урале открыты 1004 стационарных участков для прохождения переписи населения. 52 из них расположены в МФЦ, сообщает сайт правительства Челябинской области.

Начальник ОГАУ «МФЦ Челябинской области» Дмитрий Язовских прокомментировал, что в каждом многофункциональном центре региона организованы места с гостевыми компьютерами. Используя их, все желающие могут пройти перепись. График работы таких участков соотнесен с общим расписанием многофункциональных центров.

На территории Челябинска в помещениях МФЦ работают 5 участков. Наибольший поток посетителей наблюдается в территориальном отделении областного МФЦ по ул. Труда, 164.

Добавим, что жителям Южного Урала предлагаются разные варианты участия в переписи, каждый может выбрать для себя наиболее комфортный. Кроме посещения стационарного участка, можно ответить на вопросы переписчика у себя дома, либо самому заполнить переписные листы на портале «Госуслуг». Как отметила заместитель руководителя Челябинскстата Ирина Немтина, стационарные участки для прохождения Всероссийский переписи населения используют всего 3% южноуральцев.

Напомним, что масштабное исследование продлится до 14 ноября включительно.

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