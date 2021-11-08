Россияне не могут забрать накопительную часть пенсии из НПФ

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8 ноября 2021, 14:51

Житель Калининграда в 2013 году принял участие в программе софинансирования пенсии. За эти годы у него накопилось более 200 тысяч рублей. Он решил снять эти деньги, но получил отказ. В Центробанке, который контролирует работу негосударственных пенсионных фондов, подтвердили, что отказ в выплате был законным.



Пенсионные накопления выплачиваются единовременно только в небольших суммах. Накопительная пенсия обналичивается, если расчётный счёт больше 5% по отношению к сумме страховой пенсии по старости. Ежемесячный размер определяется посредством деления общей суммы накоплений на 258 месяцев. Продолжительность выплаты пенсии не может быть меньше 10 лет. В случае смерти человека его накопления могут быть выплачены наследникам.



Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что правительство не планирует менять законодательство относительно целесообразности выплаты пенсионных накоплений из НПФ. Лицам старше 1967 года рождения работодатели начали вносить на их счета накопительную часть недавно. Это означает, что сумма накопительной доли не успела сформироваться в нужном объёме, чтобы проводить выплаты пенсии.





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