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Ну очень маленькие квартиры, но зато сегодня

На сколько можно уменьшить квартиру, чтобы быстрее выполнить нацпроект «Жильё»?

, 13:04

Ну очень маленькие квартиры, но зато сегодня

Жилищное строительство ведётся далеко не во всех регионах России. Зато в районах массового строительства доминируют многоэтажные дома с квартирами малых размеров. Таким способом, власти хотят ускорить реализацию национального проекта, который должен улучшить жилищные условия россиян.

С начала года в стране построено 62,7 миллиона квадратных метров. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в отчётность попадает статистика и по индивидуальным жилым домам, на долю которых приходится более 50% новой жилой площади.

Лидерами по вводу строительства жилья оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан. В регионах объёмы строительства жилья сокращаются. Новые дома реже строятся в дотационных и неустойчивых в экономическом отношении субъектах.

В Счётной палате напомнили, что улучшение жилищных условий является одной из главных задач государства. Для реализации национального проекта требуется ежегодно возводить до 120 миллионов квадратных метров.
Но субъекты пытаются замалчивать результаты реализации национального проекта. Чаще всего люди не могут приобрести новые квартиры из-за низких доходов. Власти областей больше внимания уделяют объектам инфраструктуры: паркам, скверам, спортивным площадкам.

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Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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