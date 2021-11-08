Ну очень маленькие квартиры, но зато сегодня

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8 ноября 2021, 13:04

Жилищное строительство ведётся далеко не во всех регионах России. Зато в районах массового строительства доминируют многоэтажные дома с квартирами малых размеров. Таким способом, власти хотят ускорить реализацию национального проекта, который должен улучшить жилищные условия россиян.



С начала года в стране построено 62,7 миллиона квадратных метров. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в отчётность попадает статистика и по индивидуальным жилым домам, на долю которых приходится более 50% новой жилой площади.



Лидерами по вводу строительства жилья оказались Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан. В регионах объёмы строительства жилья сокращаются. Новые дома реже строятся в дотационных и неустойчивых в экономическом отношении субъектах.



В Счётной палате напомнили, что улучшение жилищных условий является одной из главных задач государства. Для реализации национального проекта требуется ежегодно возводить до 120 миллионов квадратных метров.

Но субъекты пытаются замалчивать результаты реализации национального проекта. Чаще всего люди не могут приобрести новые квартиры из-за низких доходов. Власти областей больше внимания уделяют объектам инфраструктуры: паркам, скверам, спортивным площадкам.

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