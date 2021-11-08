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Андрей Бочкарев: В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости

, 12:22

Андрей Бочкарев: В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости
Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице за десять месяцев 2021 года ввели в эксплуатацию свыше 11 млн кв. метров недвижимости различного назначения.

«В этом году Москва набрала беспрецедентно высокие темпы ввода недвижимости: с начала года в городе введено в эксплуатацию порядка 11,6 млн кв. метров различной недвижимости. Таким образом, годовой план уже перевыполнен более чем на треть»,- рассказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, за десять месяцев этого года также удалось превзойти итоговый показатель прошлого года, когда общий объем ввода составил 10,8 млн «квадратов».

«Кроме того, почти наполовину перевыполнен и план по вводу жилья: всего с начала года в столице введено более 5,8 млн. кв. метров жилой недвижимости, что уже близко к абсолютному рекорду столицы»,- добавил Андрей Бочкарёв.

Ранее он заявил, что в планах на 2021 год – ввести в столице 8,5 млн кв. метров недвижимости, в том числе 4 млн «квадратов» жилья.

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