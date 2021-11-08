«Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждем»: 121 год со дня рождения писательницы Маргарет Митчелл

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8 ноября 2021, 12:14 Наталья Полянская

121 год назад родилась известная американская писательница и журналистка Маргарет Митчелл. Больше всего она известна благодаря своему роману “Унесённые ветром”.

Маргарет Митчелл родилась 8 ноября в 1900 году в США. Её отец работал адвокатом, а мать суфражисткой. Детство Маргарет прошло в атмосфере рассказов, об истории гражданской войны, которые ей рассказывали родители. Образование она получила в Вашингтонской семинарии, а в 1918 году девушка поступила в престижный женский колледж в штате Массачусетс.

В 1922 году Митчелл получила работу в газете “Атланта Джорнал”, позже она стала репортёром. В этом же году девушка вышла замуж. Вскоре она начала работать над романом. " Унесённые ветром". Выпуск книги состоялся в 1936 году, и уже через год книга получила Пулитцеровскую премию.

Вечером 11 августа 1949 года, Маргарет вместе с супругом отправились на фильм “Кантерберийская история”. По дороге писательницу сбил автомобиль, спустя пять дней она скончалась.

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