Суд в Элисте огласил решение по «картофельному делу», но это не точка

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2021, 12:31

"Суд же принял ожидаемую с позицию – постановил обвинительный приговор, чтобы не портить отношения с прокуратурой".

В «картофельном деле», за которым внимательно следили «Аргументы недели», Элистинский городской суд поставил точку. Однако волгоградский предприниматель Николай Коваль не согласен с приговором суда и готов дальше отстаивать свою позицию. Такое право у него есть.

Постоянные читатели нашей газеты помнят историю, о которой мы рассказываем в течение этого года, пристально наблюдая за судебными заседаниями. Для остальных напомним, что ООО «ОКС», которое уже много лет занимается поставками продуктов питания и является добросовестным участником аукционов на госзакупках, попало в странную ситуацию. Выполняя очередной контракт, фирма отгрузила картофель для УФСИН России по Республике Калмыкия. Продукция была принята без нареканий, что подтверждают акты и вызванные в суд свидетели обеих сторон, в том числе и стороны обвинения. Большая часть картошки благополучно была съедена содержащимися в СИЗО и исправительных колониях Республики Калмыкия, а оставшаяся незначительная часть, хранившаяся на складе несколько месяцев, была признана непригодной после того, как ее достаточно долго не перебирали и не выдавали. Причем, когда комиссия УФСИН России по Республике Калмыкия документировала факт негодности, представителей поставщика не пригласили. Не смутил комиссию и тот факт, что все гарантийные сроки по контракту и сроки годности продукта уже истекли. Волгоградский предприниматель обвинялся в мошенничестве, а именно в том, что поставил для нужд УФСИН РФ по РК весь картофель в непригодном виде и по поддельным документам. Данный факт был обнаружен спустя год после того, как контракт был исполнен.

Так, предприниматель Николай Коваль узнал, что является фигурантом дела о мошенничестве по гособоронзаказу, да ещё и в особо крупном размере – один миллион семьсот семьдесят тысяч рублей. К нему лично был предъявлен иск на всю указанную сумму.

Корреспондент «Аргументов недели» присутствовал на нескольких судебных заседаниях Элистинского городского суда, и нам виделось, что сторона защиты фактами и предоставленными документами убедительно доказала добросовестность поставщика, подтвердила качество продукта и исполнение контракта в целом со стороны волгоградского предпринимателя. Но оправдательные приговоры сегодня вообще большая редкость. Не секрет, что суд и прокурор почти всегда занимают одну сторону, а в небольшой Элисте местной прокуратуре отказать, похоже, вообще невозможно.

- Честно сказать, я был шокирован решением, - удивлен Николай Коваль. – Мне казалось, что судья Илья Валентинович Фурманов услышал все доводы защиты и охотно приобщал к делу все документы, имеющие для нас доказательственное значение. Но в итоге действия предпринимателя были переквалифицированы лишь с части четвертой статьи 159 УК РФ на часть третью. Суд признал меня виновным в поставке того объема картофеля, который был признан просроченным и испорченным. Это 34 919,53 кг из общей массы в 199 540,23 кг. В итоге сумма ущерба и соответственно сумма, удовлетворенная по исковому заявлению УФСИН РФ по Республики Калмыкия, составила 309 736,23 рублей вместо 1 770 720 рублей.

Нужно отметить, что государственный обвинитель просил суд признать Коваля виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорить к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск просил также удовлетворить в полном объеме, несмотря на все противоречия в показаниях и доказанность того факта, что картофель был употреблен по прямому назначению.

Абсурдность приговора, по мнению Коваля, в том, что его осудили за бездействие службы, отвечающей за сохранность и правильность хранения продуктов питания в системе УФСИН РФ по Республики Калмыкия. То есть весь остальной картофель, который употребили в пищу (83%), был надлежащего качества, а тот, что якобы был признан внутренними служебными проверками испорченным в 2019 году – ненадлежащего качества. И это при том, что закупка картофеля в 2018 году была самой крупной на протяжении последних пяти лет при относительно одинаковом числе спецконтингента, его потребляющего. Суду не были представлены доказательства того, что Коваль имел личную корыстную заинтересованность в данной закупке, а также присвоил и распорядился по собственному усмотрению похищенными денежными средствами, используя при этом свое должностное положение.

- Со стадии предварительного расследования дела, вначале следственный орган, а затем и прокурор в судебном процессе, выступали категорически против проверки наших версий и демонстрации фактов, на которые мы ссылались, так как версия обвинения была бы изначально несостоятельной, - уточнил защитник Коваля – адвокат Виталий Григорьев. - Отказ в ходе следствия допросить свидетелей, подтверждающих версию Николая Коваля, изъять данные по документированию приобретения картофеля - все это осталось вне поля зрения правоохранителей, что существенным образом отразилось на справедливости судебного рассмотрения дела и поставило сторону защиты в неравные условия с государственным обвинением, нарушив принцип состязательности сторон. Прокуратура уже в суде просила приобщить материалы служебной проверки, из которой следовало, что сотрудники УФСИН РФ по Республики Калмыкия допустили нарушения, которые привели к порче картофеля и иных овощей, отсутствии учета их естественной убыли, таким образом, пытаясь хоть как-то указать суду на непригодность товара, поставленного моим подзащитным. Суд же принял ожидаемую для нас позицию – постановил обвинительный приговор, чтобы не портить отношения с прокуратурой Республики Калмыкия и ее статистику, так как обвинение в отношении Коваля Н.В. утверждал сам прокурор республики Курмаев Е.Е., непосредственные подчиненные которого и поддерживали столь неоднозначное обвинение. Но вместе с тем, изложил фактические обстоятельства иначе, чем следственный орган.

Суд по части 3 статьи 159 УК РФ приговорил Коваля Н.В. к 150 000 рублей штрафа. Такой приговор не удовлетворил предпринимателя. Он намерен дальше бороться за то, что с его стороны контракт был исполнен добросовестно и в полном объеме.

- В рамках действующего законодательства стороной защиты подана апелляционная жалоба на приговор Элистинского городского суда Республики Калмыкия, где поставлен вопрос о признании действий Коваль Н.В. законными и добросовестными, отсутствии в его действиях состава преступления, - сообщил адвокат Виталий Григорьев. – Мы будем добиваться справедливого решения всеми способами, предоставленными законом, и во всех инстанциях.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости