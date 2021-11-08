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Собянин: «Активный гражданин» запустит серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков

, 12:03 Источник: sobyanin.ru

Собянин: «Активный гражданин» запустит серию голосований по проектам благоустройства улиц и парков
Фото: sobyanin.ru

Серия голосований по проектам благоустройства московских улиц и парков будет запущена на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По программе «Мой район» планируем благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах. Многие проекты включены в план будущего города по просьбам москвичей. В ближайшие недели на платформе «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в ходе которых жители города смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства конкретных улиц и парков»,- написал столичный мэр в блоге на своем персональном сайте.

Он отметил, что по итогам голосований будет принято окончательное решение о формировании программы создания качественной городской среды на 2022 год.

Мэр Москвы также рассказал о проектах благоустройства парка «Покровское-Стрешнево».

«Создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон благоустройства текущего года, мы приступаем к формированию планов на следующий - 2022 год. В этот план будут включены улицы и парки, расположенные по всей территории Москвы - от Хрустального пер. в двух шагах от Кремля до Битцевского леса на юго-западе и поймы реки Яузы на северо-востоке. Рассказ о планах на будущий год хочу начать с наиболее сложного проекта - благоустройства природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы»,- говорится в сообщении.

По словам мэра, огромная «зеленая» территория (более 200 га), расположенная между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе, является любимым местом отдыха для 120 тыс. москвичей - жителей Войковского района и района Покровское-Стрешнево. «В глазах местных жителей парк «Покровское-Стрешнево» - место активного отдыха для прогулок с детьми, катания на велосипедах и дружеских пикников. Но в то же время - это настоящий лес, где можно наслаждаться тишиной и покоем, отдыхая от городской суеты. В парке есть велодорожки, футбольные поля и теннисные корты, воркаут и детские площадки. Но, по правде говоря, вся эта инфраструктура порядком устарела»,- написал Собянин.

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