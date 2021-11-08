Аргументы Недели Общество 13+

Владельцам кошек рассказали, как показать, кто в доме хозяин

, 11:23 Источник: Российская газета

Владельцам кошек рассказали, как показать, кто в доме хозяин
Фото: pixabay.com

Коты часто чувствуют себя главными в семье и считают, что могут делать, что хотят. Фелинологи подсказали, что можно предпринять в такой ситуации.

Чтобы доминировать, человек должен при первом знакомстве показать, кто в доме вожак. Нужно не отрываясь смотреть животному прямо в глаза. «Если кошка начинает агрессивно себя вести, значит, в ее иерархии вы заняли более низкий ранг, и животное будет слабо реагировать на все ваши попытки его воспитывать»,- пояснили специалисты.

Фелинологи также подчеркивают, что поведение кошек зависит от темперамента. Сангвиники подвижны, любознательны и не проявляют агрессию. Их можно даже выгуливать на поводке. Но им нужно много внимания. Холерики активны и неуравновешенны. Их легко чему-то обучить, но лучше содержать таких кошек в своем доме, где они могут свободно гулять. Меланхолики ласковы и привязаны к хозяину, однако им необходим абсолютный комфорт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

РК

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью