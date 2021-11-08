Владельцам кошек рассказали, как показать, кто в доме хозяин

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8 ноября 2021, 11:23 Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Коты часто чувствуют себя главными в семье и считают, что могут делать, что хотят. Фелинологи подсказали, что можно предпринять в такой ситуации.

Чтобы доминировать, человек должен при первом знакомстве показать, кто в доме вожак. Нужно не отрываясь смотреть животному прямо в глаза. «Если кошка начинает агрессивно себя вести, значит, в ее иерархии вы заняли более низкий ранг, и животное будет слабо реагировать на все ваши попытки его воспитывать»,- пояснили специалисты.

Фелинологи также подчеркивают, что поведение кошек зависит от темперамента. Сангвиники подвижны, любознательны и не проявляют агрессию. Их можно даже выгуливать на поводке. Но им нужно много внимания. Холерики активны и неуравновешенны. Их легко чему-то обучить, но лучше содержать таких кошек в своем доме, где они могут свободно гулять. Меланхолики ласковы и привязаны к хозяину, однако им необходим абсолютный комфорт.

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