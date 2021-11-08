Заключённые женского СИЗО Москвы заявили о грубых нарушениях их прав и антисанитарии в прогулочных двориках

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8 ноября 2021, 11:43 Источник: RT

тюрьма, фото: pixels.com

Заключённые женского СИЗО №6 УФСИН Москвы пожаловались на грубое нарушение их прав, деятельность так называемых «старших по камере» и антисанитарию в прогулочных двориках. Об этом сообщили в понедельник, 8 ноября, в столичной ОНК.

«Из-за карантинных мер в СИЗО общение арестованных с адвокатами происходит в помещениях для краткосрочных свиданий, адвокаты и их подзащитные разделены стеклянными перегородками и разговаривают по телефону. Обратившиеся к нам женщины утверждают, что зачастую рядом сидят или прогуливаются по помещению следователи, ведущие их дела, и слушают переговоры обвиняемых с защитниками»,- поделился представитель ОНК RT.

Он отметил, что УПК России гарантирует право обвиняемого «иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально». При этом собеседник добавил, что разговоры по телефонам в помещениях для краткосрочных свиданий прослушиваются, записываются и могут стать доступны следователям.

«Одна из арестанток рассказала, что «старшие по камере» берут на себя дисциплинарные функции. Например, они распределяют спальные места, разрешают или запрещают открывать окна и подходить к ним другим женщинам, некоторым обеспечивают привилегированное положение»,- передает он.

По его словам, члены ОНК уже обращали внимание администрации СИЗО на необходимость борьбы с проявлениями криминальных субкультур, а также неоднократно указывали руководству изолятора на скопление цементной пыли на покрытии прогулочных двориков, из-за чего там нечем дышать, а обувь оказывается в грязи.

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