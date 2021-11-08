Олегу Меньшикову исполнился 61 год: творческий путь актера

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8 ноября 2021, 07:01 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает театральный режиссёр и актёр Олег Меньшиков. Народному артисту Российской Федерации исполняется 61 год.

Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Его отец был военным инженером, а мать врачом-невропатологом. После окончания школы Олег поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Также мальчик окончил музыкальную школу.

Дебют его кинокарьеры состоялся в фильме “Жду и надеюсь”. Затем Меньшиков снялся в фильмах “Родня” и “Покровские ворота”.

После окончания театрального училища в 1981 году актер поступил в Малый театр. Через год он стал проходить военную службу в Центральном академическом театре советской армии.

В 1996 году актер снялся в фильме “Кавказский пленник”, и через два года в фильме “Сибирский цирюльник”.

В театре он снялся в таких постановках, как: “Рядовые”, “Идиот” и “Лес”.

В 2012 году Олег Меньшиков был назначен художественным руководителем драматического театра имени Ермоловой.

В 2018 году актёр открыл собственный канал на ютуб, где стал выпускать шоу в формате интервью. Его гостями были Данила Козловский, Михаил Ефремов и другие.

В 2005 году он женился на актрисе Анастасии Чероновой.

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