Аргументы Недели Общество 13+

Олегу Меньшикову исполнился 61 год: творческий путь актера

, 07:01

Олегу Меньшикову исполнился 61 год: творческий путь актера

Сегодня свой день рождения отмечает театральный режиссёр и актёр Олег Меньшиков. Народному артисту Российской Федерации исполняется 61 год.

Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове. Его отец был военным инженером, а мать врачом-невропатологом. После окончания школы Олег поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Также мальчик окончил музыкальную школу.

Дебют его кинокарьеры состоялся в фильме “Жду и надеюсь”. Затем Меньшиков снялся в фильмах “Родня” и “Покровские ворота”.

После окончания театрального училища в 1981 году актер поступил в Малый театр. Через год он стал проходить военную службу в Центральном академическом театре советской армии.

В 1996 году актер снялся в фильме “Кавказский пленник”, и через два года в фильме “Сибирский цирюльник”.

В театре он снялся в таких постановках, как: “Рядовые”, “Идиот” и “Лес”.

В 2012 году Олег Меньшиков был назначен художественным руководителем драматического театра имени Ермоловой.

В 2018 году актёр открыл собственный канал на ютуб, где стал выпускать шоу в формате интервью. Его гостями были Данила Козловский, Михаил Ефремов и другие.

В 2005 году он женился на актрисе Анастасии Чероновой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью