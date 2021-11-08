«Есть три типа актёров: плохие, хорошие и великие»: Алену Делону исполнилось 86 лет

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8 ноября 2021, 06:44 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает известный французский актёр театра и кино, а также режиссёр Ален Делон. Ему исполняется 86 лет.

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года во Франции. Его отец управлял собственным кинозалом “Режина”, мать была по профессии фармацевтом, но работала контролёром в кинозале мужа. Когда Алену было почти три года, родители развелись. Позже его мать вышла замуж за владельца колбасной лавки. У матери совсем не было времени на воспитание сына, тогда она отдала его в приемную семью.

Делон обучался в пансионе Святого Николаса. Вскоре приемных родителей мальчика не стало, ему пришлось вернуться в дом матери. Отчим стал обучать мальчика колбасному делу, после чего он стал работать в колбасном магазине в Париже.

В семнадцать лет Ален Делон отправился на военную службу в Индокитай.

После службы Делон устроился работать официантом в пивную. Эта работа его не устроила, тогда он стал посещать различные кастинги и кинопробы. В Каннах на молодого Алена обратил внимание американский импресарио Гарри Уилсон. После чего актёрская карьера Делона стала идти в гору. Он снялся в таких фильмах, как: “Слабые женщины”, “Талантливый мистер Рипли” и “Затмение”.

В Голливуде он снялся в фильмах “Горит ли Париж”, “Техас за рекой” и “Самурай”.

В 2006 году после шестилетнего перерыва Делон вновь появился в кино. Он снялся в фильме “Астерикс на Олимпийских играх”. В 2008 году Ален появился в постановке “Любовные письма” в качестве театрального режиссера и исполнителя главной мужской роли. Через четыре года актёр снялся в российском фильме “С Новым годом, мамы”. А в 2017 году Делон объявил о завершении своей актёрской карьеры.

У Алена Делона была очень бурная личная жизнь. В 1959 году он обручился с австрийской актрисой Роми Шнайдер. В 1964 году у Делона состоялась свадьба с Натали Бартелеми. После четырёх лет совместной жизни они развелись. На протяжении пятнадцати лет актер встречался с Мирей Дарк.

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