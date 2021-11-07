Заходите к нам на огонек: эстонские военнослужащие открыли ошибочную стрельбу по союзникам

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7 ноября 2021, 22:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Эстонские военные, несущие службу на базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским союзникам…

Как оказалось, британские союзники приближались к базе, где находились эстонские военнослужащие, на автобусе, но не выполнив ряд предусмотренных процедур. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по автобусу.

Пресс-служба Сил обороны Эстонии подтвердила, что такой инцидент имел место. Более того, эстонские солдаты действовали так, как положено в данной ситуации. Никто из британских солдат не пострадал.

Эстонское пехотное подразделение участвует в проводимой французами операции «Бархан» в Мали. Цель – поддержать борьбу страны с вооруженными террористами.

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