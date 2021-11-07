На Урале девочка-подросток сбежала из приемной семьи, потому что «в детском доме лучше»

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7 ноября 2021, 22:30 Источник: E1.ru

Фото: pixabay.com

В Среднеуральске Свердловской области 14-летняя девочка сбежала из приемной семьи, где жила с двумя своими сестрами. Она пожаловалась на жестокость приемных родителей. Девочка самостоятельно добралась до Екатеринбурга и скрывается сейчас у знакомой.

В приемной семье остаются две ее маленькие сестры, 6 и 4 лет, которых она хочет вызволить и вернуться в детский дом, где они все жили до этого.

Судьбой девочки занялась местный депутат Наталья Крылова. Со слов ребенка, они говорят, что опекуны бьют детей, плохо кормят. Девочка утверждает, что "в детском доме лучше". Взрослые, оформившие опекунство над шестью детьми, якобы нигде не работают и живут за счет детских пособий.

Депутат обратилась в прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области. По заявлению депутата прокуратура начала проверку. Как сообщается, он проверит не только приемную семью девочки, но и местные органы опеки и попечительства.

Это не первый скандал, связанные с приемными родителями. Несколько лет назад в Московской области сотрудники полиции задержали опекунов 3-летнего мальчика, которые жестоко избивали своего воспитанника.

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