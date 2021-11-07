Жириновский назвал большевиков мятежниками и мародерами, уничтожившими «все лучшее»

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7 ноября 2021, 20:13 Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в день Октябрьской революции встретился со студентами учрежденного им Института мировых цивилизаций и высказался по поводу наследия большевиков и вакцинации.

По мнению Жириновского, все революции отвратительны. По его словам, до 1917 года Россия была одним из мировых лидеров в экономике, а сейчас «только стремится к этому».

«Революции - это отвратительно... Революционеры - это мятежники и мародеры... Все лучшее уничтожили коммунисты»,- заявил Жириновский.

Политик предположил также, что «царь запретил бы КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей» в связи с их позицией по вакцинации» и призвал всех студентов прививаться.

Ранее лидер ЛДПР предлагал арестовать главу КПРФ Геннадия Зюганова, сопредседателей партии «Справедливая Россия - За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова и запретить левые партии, а также употребление слов «коммунизм»и «социализм».

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