Депутат Милонов пожелал польским спортсменам «подавиться незаслуженными наградами»

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7 ноября 2021, 17:40 Источник: Sports.ru

Виталий Милонов, Alexander Kulebyakin/globallook.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу протеста поляков на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде и дисквалификации российской сборной в смешанной эстафете.

Россияне в смешанной эстафете завоевали «серебро», разделив второе место с итальянцами. Однако один из наших пловцов Климент Колесников нарушил порядок старта — ушел на дистанцию первым вместо заявленного Владимира Морозова. Поляки, занявшие четвертое место, подали протест, который был удовлетворен. В результате россияне остались без медалей, а Польша получила бронзу.

«Поляки — давние жалобщики. Хочется поздравить поляков, что они освоили неспортивные победы. Теперь они выигрывают только своим языком, потому что жалуются. Ну хоть так. Честной победы полякам не видать, они медленнее наших спортсменов»,- заявил Милонов, комментируя инцидент.

Депутат посетовал, что решение о дисквалификации не оспорить, поскольку формально жалобщики правы, и пожелал: «Пусть поляки подавятся незаслуженными наградами. Но счастья им это не принесет».

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