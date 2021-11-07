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Самолет A321, совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, уничтожат после расследования

, 14:45 Источник: РБК

Самолет A321, совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, уничтожат после расследования
самолет, фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press

Основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал, что самолет, совершивший экстренную посадку два года назад в кукурузном поле под Жуковским, оказался никому не нужен. По его словам, воздушное судно смогут утилизировать после окончания расследования.

Скуратов отметил, что для утилизации самолета A321 нужно разрешение Следственного комитета и подписанный отчёт о расследовании аварии. Он добавил, что сейчас авиалайнер лежит на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. Топ-менеджер пояснил, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) уже подготовил отчет по результатам расследования и сейчас обсуждает его с Росавиацей. Кроме того, найдено значительное количество птичек, все сфотографировано, уточнил собеседник.

Напомним, что 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» «Жуковский»- «Симферополь» столкнулся со стаей птиц, из-за чего один двигатель заглох, а второй стал работать нестабильно. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб. Пилот Дамир Юсупов смог аккуратно посадить самолет в кукурузном поле. 

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