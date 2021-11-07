В России выявили меньше 40 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

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7 ноября 2021, 13:35

медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 795 095. Темп прироста по стране снизился с 0,47 до 0,45 процента.

«За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 4975, Московской области – 3297, Санкт-Петербурге – 2551, Самарской области – 1695 и Воронежской области – 796.

Ранее врач Наталья Пшеничная объяснила, почему ПЦР-тест при новой коронавирусной инфекции показывает отрицательный результат.

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