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В России выявили меньше 40 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

, 13:35

В России выявили меньше 40 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 795 095. Темп прироста по стране снизился с 0,47 до 0,45 процента.

«За последние сутки в России выявлено 39 165 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 806 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 4975, Московской области – 3297, Санкт-Петербурге – 2551, Самарской области – 1695 и Воронежской области – 796.

Ранее врач Наталья Пшеничная объяснила, почему ПЦР-тест при новой коронавирусной инфекции показывает отрицательный результат.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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