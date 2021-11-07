Сегодня исполнилось бы 108 лет философу, автору «Чумы» и «Калигулы» Альберу Камю

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7 ноября 2021, 12:25 Наталья Полянская

Ровно 108 лет прошло со дня рождения известного французского философа, а также журналиста и писателя Альбера Камю. Больше всего он известен по произведениям «Посторонний» и «Чума».

Альберт Камю родился 7 ноября 1913 года на востоке Алжира. Его отец работал в винодельческой компании и служил во французских зуавах в Марокко. После смерти мужа, мать с детьми переехала к своим родителям. Камю с детства любил читать. После окончания школы в 1924 году Альбер поступил в лицей, в возрасте четырнадцати лет он уже начал работать.

В 1930 году, юноше был поставлен диагноз туберкулез, из-за чего учебу пришлось прервать. После возвращения в лицей Камю начал серьёзно увлекаться философией. Его привлекали работы Андре Мальро и Фридриха Ницше.

В 1933 году Альбер поступил в алжирский университет. А через два года он вступил в коммунистическую партию, там он отвечает за культурную деятельность и организацию культурных мероприятий для просвещения рабочих масс.

Также Камю нравился театр, он руководил и играл в «Театре рабочих».

В Париже Альбер Камю работал техническим редактором в газете «Пари-суар». В 1943 году он издал книгу под названием «Миф о сизифе».

4 января 1960 года философ Альбер Камю погиб автокатастрофе.

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