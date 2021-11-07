Аргументы Недели Общество 13+

Актриса Елена Бирюкова отмечает день рождения

, 12:08

Актриса Елена Бирюкова отмечает день рождения

Сегодня свой день рождения отмечает актриса театра и кино Елена Бирюкова. Ей исполняется 51 год.

Елена Валерьевна Бирюкова родилась 7 ноября 1970 в Минске. Ее родители были инженерами. После школы девушка поступила в Российский институт театрального искусства. В 1996 году она окончила вуз. После учебы она работала в Московском академическом театре имени Маяковского. А с 2003 по 2005 год и вместе с Георгием Дроновым Елена снялась в популярном сериале под названием «Саша+Маша».

Сейчас актриса продолжает сниматься в различных кино, сериалах и рекламе.

В театре она сыграла в таких постановках, как: «Ящерица», «Девочки из календаря», и «Приключения Буратино».

Также Бирюкова снялась в фильме «Идеальная жена», «Вторжение» и «Секретарша».

Елена была замужем три раза. Первым её мужем был Александр Романовский, он был рок-музыкант. Вторым избранником был Алексей Литвин, который является театральным режиссёром. Третьим мужем стал бизнесмен Илья Хорошилов. Они поженились в 2019 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью