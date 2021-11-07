Актриса Елена Бирюкова отмечает день рождения

Аргументы Недели → Общество 13+

7 ноября 2021, 12:08 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает актриса театра и кино Елена Бирюкова. Ей исполняется 51 год.

Елена Валерьевна Бирюкова родилась 7 ноября 1970 в Минске. Ее родители были инженерами. После школы девушка поступила в Российский институт театрального искусства. В 1996 году она окончила вуз. После учебы она работала в Московском академическом театре имени Маяковского. А с 2003 по 2005 год и вместе с Георгием Дроновым Елена снялась в популярном сериале под названием «Саша+Маша».

Сейчас актриса продолжает сниматься в различных кино, сериалах и рекламе.

В театре она сыграла в таких постановках, как: «Ящерица», «Девочки из календаря», и «Приключения Буратино».

Также Бирюкова снялась в фильме «Идеальная жена», «Вторжение» и «Секретарша».

Елена была замужем три раза. Первым её мужем был Александр Романовский, он был рок-музыкант. Вторым избранником был Алексей Литвин, который является театральным режиссёром. Третьим мужем стал бизнесмен Илья Хорошилов. Они поженились в 2019 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости