На Таганай приглашают желающих покормить птичек

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7 ноября 2021, 11:27 Анна Семенова

Птицам зимой сложно найти пропитание и согреться. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Акция стартует 12 ноября и будет действовать ежедневно.

Зима близко и для птичек, обитающих в национальном парке «Таганай» это непростое время. Как сообщают в пресс-службе заповедника, сейчас там обитает более 190 видов пернатых, треть из них остаются на зимовку. Если питания недостаточно, птички не могут согреться и гибнут. Поэтому необходимо подкармливать лесных жителей в холодное время года.

Акция «Подкормите птиц!» пройдет на Таганае в шестой раз. Стартует она 12 ноября. С этого дня на экотропы каждый день будут отправляться волонтеры. Они развесят кормушки и наполнят их семечками.

Сообщается, что маршрутов будет три. Первый – от Центральной усадьбы до подвесной переправы на Верхней тропе (8 километров), второй - от Центральной усадьбы до обзорной площадки «Тёщин язык» (6 километров), третий – вдоль новой кольцевой тропы на Семибратке (4,5 километра).

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого необходимо подать заявку куратору акции по эл. почте: ziteva@taganay.org. В заявке укажите количество участников, время и дату прибытия.

В визит-центре Центральной усадьбы вам выдадут набор для пополнения кормушек, после чего можно отправляться на маршрут.

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