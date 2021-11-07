Мошенники обманным путем забрали у 85-летней блокадницы 1,2 миллиона рублей, простыню и ложку

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7 ноября 2021, 07:54 Источник: E1.ru

полиция, фото: pixabay.com

В Екатеринбурге мошенник, представившись при звонке племянницей потерпевшей, украл у блокадницы Великой Отечественной войны 1,2 миллиона рублей, простыню, кружку и ложку. Инцидент произошел 6 ноября около 14.30 (по местному времени).

«Вере позвонила якобы я. Ей показалось, что голос мой. Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Мол, у нее повреждены почки ... Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала»,- поделилась племянница 85-летней пенсионерки.

По ее словам, тетя знала, что в данный момент она дистанционно ведет пары у студентов, но мошенникам удалось ее обмануть. Когда пожилая женщина заметила, что голос не тот, злоумышленница сказала, что ей из-за аварии зашили губу. Собеседница отметила, что правонарушители дважды приходили к пенсионерке: в первый раз забрали 800 тысяч, второй раз – 400, а также простыню, кружку и ложку якобы «в больницу к племяннице». Затем ей позвонил мужчина - некий «подполковник Демченко».

«Он требовал не говорить о происходящем никому из родственников, иначе его уволят с работы. Деньги он требовал не на взятку, а для «дорогостоящей операции», которая якобы необходима пострадавшей женщине»,- добавила племянница.

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