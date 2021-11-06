Самолёт авиакомпании AirBaltic, летевший из Эстонии в Испанию, экстренно вернулся в аэропорт Таллина

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6 ноября 2021, 22:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяна Тимука

Да уж, если не везет, то не везет! Направлявшийся в Испанию самолет латвийской авиакомпании airBaltic, который вылетел сегодня из аэропорта Таллина, увы, не смог совершить рейс – развернулся и вновь приземлился в Эстонии.

Фото: Татьяна Тимука

Бывает, конечно. Но, какая же тут причина «возврата»? Пресс-служба Таллинского аэропорта смогла только подтвердить, что с экипажем и пассажирами все в порядке». Точной причины возврата в аэропорт, увы, пресс-служба назвать не может, но есть предположение, что в крыло самолета ударила молния. Этот вывод пресс-службой был сделан из видео, которое разместили в социальной сети пассажиры.

Я, конечно, все понимаю, но есть вопросы, чтобы не чувствовать себя дурой, да и если причина возврата самолета «лежит» на плечах авиакомпании, то тут иной финансовый интерес пассажиров – не форс-мажор же… Итак, если самолет вынужден вернуться в аэропорт, то должны ли пилоты сообщить диспетчерам причину возврата?

Разумеется, Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратилось за консультацией к «европейскому источнику в области авиации»:

«Пилот обязан сообщить диспетчеру причину возврата, и рассчитать максимальный посадочный вес из расчета выработки топлива. Что касается пресс-службы, то она не может не знать причины, да и основываться на видео пассажира – странно. Если мы теоретически возьмем молнию, которая ударила в крыло самолета …То, посмотрев видео можно сказать, что молния ударила в «законцовку», и это обычная штатная ситуация. При таком «раскладе» можно продолжать полет, поскольку в конструкции самолета имеется защита от таких ситуаций. Впрочем, для расследования есть специальные люди…»

А, что могло произойти? Предположим! Теоретически.

Могла произойти неисправность самолета, которая не позволяет лететь, например. Почему людям не сказали, допустим, правду? Так латвийская авиакомпания редко говорит пассажирам правду – могут потребовать компенсацию…

А должен ли пилот сказать пассажирам о причине возврата?

В общих чертах: мол, мы возвращаемся, например, по причине неисправности самолета… И кстати, пилоты не видят, когда в крыло попадает молния, если только не случился пожар…

Да уж, очередной раз латвийская компания AirBaltic вся «в тайнах»…

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