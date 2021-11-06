Загадочное понятие синастрия подскажет, как найти свою половинку

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 16:33 Екатерина Максимова,

Это красивое слово происходит от слияния двух греческих корней «син», что значит приближение, соединение и «астрон» - звезда. Именно о слиянии мы и будем говорить сегодня. Астрология верит, что мы вовсе не тело, а энергия в теле, и когда мы вступаем в отношения с кем-то, два потока начинают взаимодействовать. Создается некое энергетическое существо, с определенным характером, особенностями поведения, предназначением и даже сроком жизни. Это существо звездная наука и анализирует. Строчка из потрясающей песни «Расставанье – маленькая смерть»,- отражает суть синастрии: когда наши пути с кем-то расходятся, это энергетическое создание умирает!



Звездная совместимость бывает разной, синастрию можно смотреть любовную, брачную, деловую, с ребенком или другим родственником и даже с определенным местом на земном шаре. Сегодня подробно разберем первые три вида.



Любовная совместимость – пожалуй, самая популярная консультация. Ведь так важно понять, подходим ли мы друг другу и чего ждать от отношений, особенно если за плечами обширный негативный опыт. Синастрия отвечает на вечный вопрос: «Да что он(она) в ней (нем) нашел?», когда кто-то после бурной совместной жизни, разрушает союз и уходит. Погружаясь в эту тему, понимаешь, что в принципе, никто в скандалах и конфликтах не виноват. Просто один не может дать другому то, чего у него нет. А вот консультация астролога может помочь разобраться, на что стоит рассчитывать, над чем можно работать в паре и как возможно конфликтов избежать, то есть сублимировать их во что-то мирное!



Когда мы берем совместимость мужчины и женщины, то всегда в первую очередь анализируем аспекты (взаимодействия) между гендерными планетами Марсом и Венерой и светилами Луной и Солнцем в совместной звездной карте. Если нет аспекта между ними, то скорее всего это не любовь, а дружба, и ждать страсти, романтики не стоит. Очень часто поход к астрологу болезненно отрезвляет и лишает иллюзий, потому что многие барышни, особенно артистического склада, фантазируют себе избранника и уже сложившиеся отношения, которые от реальности чрезвычайно далеки! Вы можете спросить: «А не программирует ли астролог барышню?» Профессионал никогда не призовет расстаться с кем-то, он всего лишь обрисует ситуации, модели поведения, которые уже происходят и ощущаются. Просто часто мы не хотим себе признаваться в том, как именно обстоит дело, но, когда астролог, не знающий и не видящий вашей жизни, рассказывает болезненную правду, мы, наконец, признаемся себе, в каких предлагаемых обстоятельствах существуем!



Очень важно для гармоничных отношений иметь добрый аспект Лун партнеров. Потому что Луна олицетворяет нашу психику, наши эмоции, уют и дом. И если Луны гармоничны, то можно говорить о том, что в быту, под одной крышей людям будет комфортно и наоборот – напряжение рождает непонимание в совместном ведении хозяйства, игнорирование эмоциональных потребностей. Если Луна – это подсознание, то Солнце – эго. Солнечная гармония тоже чрезвычайна важна в паре, потому что это совместимость мировоззрений. Если у людей совершенно разный взгляд на окружающий мир и вектор стремлений, им чрезвычайно сложно сосуществовать. Напряженный аспект между Солнцами порождает борьбу за власть в паре и неминуемый конфликт.



Если мы говорим про брачную совместимость, то в идеале должна быть точка взаимодействия между Солнцем мужчины и Луной женщины, потому что Луна в звездной науке символизирует жену и мать, а Солнце – мужа и отца. Если этого аспекта нет, то вероятность счастливого брака мала. Хотя, при этом может быть потрясающий аспект Венеры и Марса. То есть любовь, страсть есть, а создать семью сложно! Не правда ли, распространенная история? Но если об этом знать заранее, то можно сэкономить огромное количество нервов и времени! И не требовать от отношений того, чего они дать не могут; наслаждаться романом, а не тащить избранника в загс!



После любовной и брачной в списке самых востребованных идет деловая совместимость. Когда мы анализируем такие отношения, то в первую очередь учитываем интеллектуальное взаимодействие Меркурия с другими планетами, потому что Меркурий отвечает за интеллект и коммуникацию. Чрезвычайно важен Марс для хорошей бизнес сцепки, ведь это планета энергии, силы и завоевания. Взаимодействия Марсов должно быть гармоничным, чтобы избежать скандалов, угроз и применения силы. Если союз обещает быть плодотворным и могущественным, то у такого тандема обязательно выделен Плутон,- планета, влияющая на массы людей. Когда вы планируете начать свое дело, то очень важно проконсультироваться с астрологом, когда подбираете компаньонов, ведь это половина успеха предприятия.



Общение с родственниками, одно из главных составляющих нашей жизни. В следующий раз мы поговорим о синастрии с детьми и родителями, а так же как подобрать город, который с вами созвучен.

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